"موديز" تغير النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية لسلبية وتؤكد تصنيفها A1

غيرت وكالة "​موديز​" التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".

وأفادت "موديز" في بيان عن أنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف ​الحكومة السعودية​ إلى سلبية من مستقرة لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب ​النفط​ العالمي وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة ​فيروس كورونا​، معتبرةً أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السعودية عند "A1 " مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع، مشيرةً إلى أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.

وتوقعت "موديز" أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.