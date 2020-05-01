شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تُحيل مخالفات ختامى هيئة الاستشعار عن بعد للمركزى للمحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بإحالة ما جاء فى تقرير الحساب الختامى لهيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي إلى الجهاز المركزى للمحاسبات للوقوف على حقيقة الأرقام واتخاذ ما يلزم من إجراءات، على أن يوافى اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه.

وجاء فى التقرير الختامى لموازنة 2018/2019 حسب موازنة البرامج والأداء أنه بالنسبة لهيئة الاستشعار عن بعد، فلا يوجد مبالغ واعتمادات للبرامج الآتية: (البرنامج الرئيسى: تهيئة بيئة محفزة عن التميز والابتكار - البرامج الفرعية: سياسات وتشريعات البحث العلمى - منظومة البحث العلمى - دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية - تحقيق الدولية فى العلوم والتكنولوجيا - الاستثمار فى البحث العلمى والشراكة - البحث العلمى والثقافة العلمية وخدمة المجتمع - التعاون الدولى".

وأوضح التقرير أنه جاء فى الحساب الختامى المقدم من الهيئة برنامج واحد تم إدراجه 3 مرات وكل مرة بمصروفات مختلفة، وعند الاستفسار قدمت الهيئة رقماً مخالفاً لكل الأرقام التى سبق ذكرها، أوصت اللجنة بإحالة الأمر للجهاز المركزى للمحاسبات للوقوف على حقيقة الأرقام وأسباب إختلافها واتخاذ ما يلزم من إجراءات يراها على أن يوافى اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه لهذا الشأن.