الجزائر: سنفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين في خطر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين في خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.

وأضاف الرئيس تبون في لقاء متلفز أذيع مساء اليوم الجمعة، عملنا على إعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار، وفي حال شكل هذا القرار خطرا على حياة المواطنين، سنغلق كل شيء وسيفرض حجرا صحيا أكثر صرامة من ذي قبل.

وقال الرئيس الجزائري "قاربنا على الوصول إلى النهاية بخصوص فيروس كورونا، فمثلا البليدة كانت منذ أيام تسجل 3 حالات أو أقل واليوم عدنا إلى ما كنا عليه قبلا"، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا بين عدم احترام الحجر والإصابات الجديدة بكورونا".

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