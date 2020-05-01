تعافي 20 من مصابي "كورونا" بدمياط وتسجيل إصابة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تعافي 20 حالة من أبناء المحافظة خلال الساعات الأخيرة، من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة شهد خروج 8 حالات بعد تماثلها للشفاء تمامًا، فضلًا عن 12 حالة من المدينة الشبابية بمدينة رأس البر.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه جرى تسجيل حالة واحدة، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن نسبة التعافي تتزايد يوميًا بفضل جهود الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل وكذلك مباشرة حالات المخالطين وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.

وبيّن المصدر أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة لشخص في العقد السابع من العمر من أبناء المحافظة، كان يتلقى العلاج بمستشفى الحجر الصحي في بلطيم، وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن عملية الُغسل استعدادًا للدفن.