محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

تعهدت كايلي ماكناني ، في أول مؤتمر صحفي لها بصفتها المتحدثة الجديدة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة بإعلان الحقيقة.

وقالت ماكناني للصحفيين في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض "لن أكذب عليكم أبدا... أتعهد لكم بذلك."

واتسمت علاقة الإدارة الحالية بالتوتر بشكل خاص مع وسائل الإعلام. وأحصت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب نفسه قدم 18000 "ادعاء كاذب أو مضلل" كرئيس.

وكان هذا هو أول مؤتمر صحفي تعقده سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض منذ النصف الأول من عام 2019. ولم تعقد المتحدثة السابقة ، ستيفاني جريشام ، أي مؤتمر صحفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: لن أكذب عليكم أبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.