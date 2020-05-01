الهند تمدد فترة الإغلاق بسبب كورونا أسبوعين آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ

قررت الهند، اليوم الجمعة، تمديد فترة الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من 4 مايو وحتى 17 مايو الجاري.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الحكومة قسمت البلاد، في وقت سابق من اليوم، إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء حسب حدة انتشار الفيروس.

وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك، قررت السلطات الهندية استمرار تعليق بعض الأنشطة في مختلف أنحاء البلاد بغض النظر عن المنطقة.