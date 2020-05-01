محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ
قررت الهند، اليوم الجمعة، تمديد فترة الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من 4 مايو وحتى 17 مايو الجاري.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الحكومة قسمت البلاد، في وقت سابق من اليوم، إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء حسب حدة انتشار الفيروس.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك، قررت السلطات الهندية استمرار تعليق بعض الأنشطة في مختلف أنحاء البلاد بغض النظر عن المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تمدد فترة الإغلاق بسبب كورونا أسبوعين آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.