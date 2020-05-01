وزير روسي يلحق برئيس الحكومة ويعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت السلطات الروسية بإصابة كل من وزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، ونائبه، دميتري فولكوف، بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأبلغ ميشوستين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه بدأ بتطبيق الحجر المنزلي.
وأعلنت السلطات الروسية، تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا، عقب إعلان ميخائيل ميشوستين، إصابته بفيروس كورونا.
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