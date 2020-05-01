إصابة مليون و62 ألفًا ووفاة أكثر من 62 ألفًا بـ"كوفيد-19" بالولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن مليونا و62446 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضافت أن البلاد شهدت زيادة بـ 30787 حالة عن الإحصاء السابق.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل، والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى الثلاثين من أبريل مقارنة باليوم السابق.

تجدر الملاحظة إلى أن أرقام المراكز لا تعكس بالضرورة البيانات التي تنشرها كل ولاية على حدة.

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هذا، وقد سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، أقل معدل يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ يوم 29 مارس الماضي.

وأفاد حاكم نيويورك، أندرو كومو في مؤتمر صحفي

عقده الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في ولايته بواقع 289، ليتجاوز هذا العدد 18600 حالة.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا ملموسا جديدا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 335 حالة وفي 29 أبريل 330، وفي 30 أبريل 306، كما يعتبر الأقل منذ 29 مارس.