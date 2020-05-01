‏واشنطن: ليس سرًا أن الصين أساءت التعامل مع كورونا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه ليس سرا أن الصين أساءت التعامل مع فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" بقوة فيالولايات المتحدة، والتي ارتفع عدد الإصابات بها إلى أكثر من مليون حالة، أي ثلث إصابات العالم تقريبا، انطلق رئيسها دونالد ترامب، في إلقاء عواصف من الهجمات على الصين، البلد الذي ظهر به الفيروس لأول مرة.
وتعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء اللوم على الصين في تفشي الفيروس، مؤكدًا في بداية الأمر أن بكين تعمدت إعطاء العالم معلومات مضللة عن كورونا، بمساعدة منظمة الصحة العالمية.
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