أفادت السلطات الروسية بإصابة وزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
وأفادت وزارة البناء الروسية، في بيان، مساء اليوم الجمعة بأن تشخيص فيروس كورونا لدى ياكوشيف تم
ونقل البيان عن وزير البناء الروسي قوله إنه سيخضع للعلاج في أحد مستشفيات موسكو، وأضاف ياكوشيف: "مازلت على الاتصال".
وأفادت الوزارة بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الخميس، إصابته بالمرض، مشيرا إلى أنه سيخضع لنظام العزل الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الوباء يجتاح الكبار.. إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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