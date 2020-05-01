اليمن يؤكد أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة تعز

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى

اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.

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جدير بالذكر أن محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر يوم الأربعاء، قرارا

بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة اليمنية باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى استكمال إجراءات وتدابير القطاع الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء بعد إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.

كما وجه المحافظ اليمني بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعداد لأي طارئ محتمل.