تسجيل 352 وفاة بكورونا فى مستشفيات إنجلترا

قال مسؤولون صحيون في إنجلترا اليوم، إن حصيلة المتوفين بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة.
وأظهرت أرقام رسمية صدرت عنالمكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص، ما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.
وسجلت بريطانيا، أمس الخميس، 674 وفاة و6032 إصابة جديدة بالفيروس.
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