واشنطن تتوعد الصين بالحساب على جائحة الفيروس التاجي… الأمر لترمب

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وانتقدت الولايات المتحدة وعدّة دول أخرى الصين لافتقارها للشفافية بشأن تفشي الفيروس التاجي. وقال الرئيس الأميركية دونالد ترمب يوم الخميس إنه “يفكر في فرض رسوم جمركية جديدة على الصين بسبب تعامل الدولة مع تفشي المرض”.

كما جدد اعتقاده بأن الفيروس التاجي جاء من مختبر صيني، لكنه لم يذكر أدلة تدعم ذلك. وقال كودلو إن “فرض رسوم إضافية على الصين سيكون بيد الرئيس ترمب”. أما في ما يتعلق بقرارات التعرفة المستقبلية والإجراءات الأخرى، فإن الأمر متروك للرئيس”.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل تعريفة على الواردات الصينية حيث كان البلدان يتفاوضان على صفقة تجارية متعددة المراحل.

وقال كودلو إن الصين لا تزال تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، لكن مشتريات السلع تتحرك أبطأ مما كان مقررا بسبب الوباء.

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وأوضح أن الإدارة الأميركية تدرس أيضا العديد من الحوافز، بما في ذلك دفع تكاليف النقل، لإعادة الشركات الأميركية إلى الولايات المتحدة من الصين.

وقد أدى وباء كورونا إلى القلق من أن الأجزاء الحيوية من سلسلة الإمدادات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية، تتركز بشدة في الصين.

ونفى كودلو التقارير التي تتحدث عن أن واشنطن تفكر في رفض دفع الديون الحكومي الخاص بالصين، ردا على الطريقة التي تعاملت بها البلاد مع جائحة كورونا.