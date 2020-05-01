كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا في تعز باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.
وقالت وسائل إعلام يمنية إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.
جدير بالذكر أن محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر يوم الأربعاء، قرارا بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة اليمنية باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى استكمال إجراءات وتدابير القطاع الصحي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء بعد إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.
كما وجه المحافظ اليمني بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعداد لأي طارئ محتمل.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.