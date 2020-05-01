كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجلترا: تسجيل 352 حالة وفاة بفيروس كورونا بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون صحيون في إنجلترا اليوم، إن حصيلة المتوفين بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص، ما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وسجلت بريطانيا، أمس الخميس، 674 وفاة و6032 إصابة جديدة بالفيروس.