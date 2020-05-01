وزير الصحة اللبناني يحذر من من موجة ثانية من كورونا بسبب الاحتجاجات

حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، من موجة ثانية من تفشي كورونا بسبب عودة الاحتجاجات، لافتا إلى أن ما يشاهد من تفلت في الشارع، يشكل خطرا على عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال في حديث إذاعي، إن "ما أنجز حتى الآن في مواجهة وباء كورونا أثمر نتائج ميدانية مطمئنة"، مشيرا إلى "ضرورة الالتزام بالخطة الحكومية في المرحلة المقبلة وتوخي أقصى درجات الحذر".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4 أصابات جديدة بفيروس كورونا، 3 إصابات بين المقيمين، وإصابة واحدة بين الوافدين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في لبنان إلى 729.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم السابق، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 24، فيما أعلنت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 192 حالة.