شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: ندرس مع الحكومات عودة «السفر الآمن» تدريجيًا والان نبدء بالتفاصيل
والتزم تيدروس بنصيحة اللجنة الاستشارية بالمنظمة بشأن فيروس كورونا والمؤلفة من خبراء صحة دوليين، والتي طلبت من المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتطوير استراتيجيات السفر، وتحليل إجراءات السلامة مثل اختبارات الصحة، والعزل، والحجر الصحي.
واعترف ديدييه حسين، الذي يرأس الهيئة الاستشارية بأن "هذه قضية صعبة لأنها مسألة ثقة بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ، هى مسألة سفر آمن".
وأضاف أنه "جانب مهم للغاية أيضا للأنشطة في العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير للغاية على السفر الجوي".
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