شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 146 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب اليوم، 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4569 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 170حالة بعد الإعلان اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة. وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1083 حالة في المجموع بعد تعافي 99 شخصا.

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