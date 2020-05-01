شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 358 إصابة جديدة بكورونا وخروج 79 من العزل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر اليوم 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، إلى خروج 79 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.