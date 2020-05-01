شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسيف» تحذر: شحنات اللقاحات تتراكم بسبب توقف الطيران والان نبدء بالتفاصيل
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت الوكالة الأممية انخفاض الشحنات المخطط وصولها بنسبة تتراوح بين 70 و 80 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، قفزت أسعار الشحن بنسبة 100 إلى 200 في المائة فوق المستويات العادية، حيث توقفت العديد من الطائرات التجارية عن العمل، فضلا عن مواجهة شركات الشحن صعوبات بالغة لتلبية الطلبات.
وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، ماريكسي ميركادو، في مؤتمر صحفي تم بثه عبر شبكة الإنترنت من جنيف، إن أكثر من عشرين دولة في إفريقيا وآسيا معرضة بشكل كبير لخطر نفاد مخزون اللقاحات لأنه يصعب الوصول إليها.
ومن بين هذه الدول تشاد وغانا وغينيا والنيجر ونيبال، وجميعها شهدت حالات تفشي مرض الحصبة العام الماضي.
وقالت ميركادو: "حياة الأطفال في خطر".
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