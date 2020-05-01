الكشف عن تفاصيل اجتماع أندية البريميرليج

وتوقفت منافسات البريميرليج منذ ما يقرب من 7 أسابيع نتيجة انتشار الفيروس المميت في إنجلترا.

ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لاستئناف النشاط الكروي، ولكن هناك تكهنات بإمكانية عودة الدوري الإنجليزي في شهر يونيو المقبل.



رابطة البريميرليج أصدرت بيانًا رسميًا أكدت من خلاله أنّ الأندية تستعد إلى استئناف التدريبات مرة أخرى خلف أبواب مُغلقة في منتصف مايو الجاري، لاستكمال موسم 2019/2020، ولكن الأمر ينتظر موافقة الحكومة.

وأكدت الصحيفة، أنّ "الأندية أكدت على التزامها بإنهاء الموسم الحالي خلف (أبواب مُغلقة) دون حضور جماهيري"، مُشيرة إلى أنّ "الأندية اتفقت على أنّ تُقام المباريات في ملاعب مُحايدة بعيدة عن مناطق انتشار الفيروس في المملكة المُتحدة".



وأوضحت الصحيفة، أنّ "هناك ثلاثة ملاعب من المُحتمل أنّ تستضيف المباريات، وهي ملعب "لندن الأولمبي"، وملعب "الاتحاد"، وعلى ملعب "الإمارات".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "بعد اجتماع اليوم، سيكون هُناك اجتماع آخر يوم الجمعة القادمة، كما أنه سيكون هُناك اجتماع ثالث يوم 18 حزيران لمناقشة بعض الأمور الأخرى".

وقالت الصحيفة: "كان الهدف الرئيسي من اجتماع اليوم هو الاتفاق بين الدوري والأندية على القواعد واللوائح عند العودة للتدريب، وفي نهاية المطاف يتم لعب المباريات خلف أبواب مغلقة".

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وستقدم رابطة البريميرليج، خطة استئناف الموسم إلى الحكومة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، للموافقة عليها بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

تشمل القواعد التي سيتم تقديمها للحكومة هي الزام اللاعبين ارتداء أقنعة طوال الوقت، وألا يتدربون في مجموعة تزيد عن خمسة أفراد، ويرتدي الموظفون معدات الوقاية الشخصية ويطهرون الكرات وأعلام الزاوية.

كما سيتم منع جميع أعضاء النادي، بمن فيهم المدربون واللاعبون، من البصق في ساحة التدريب لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا؛ وسيجب على اللاعبون والموظفون ترك مسافات عند ترك سياراتهم في الأماكن المخصصة لها.

كما أنّ اللاعبون الذين غادروا المملكة المُتحدة بالفعل، سيجب عليهم البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل أنّ يتمكنوا من الانضمام إلى زملائهم في التدريبات، وفقًّا لما ذكرته الصحيفة.

وتأمل أندية الدوري الإنجليزي، أنّ يعودون للتدريبات الجماعية في 18 مايو الجاري، وخوض المباريات في 8 حزيران القادم.

