بالإجماع. أندية الدوري الإيطالي توافق على استئناف الكالتشيو

سبق وأن قالت تقارير صحفية إن تورينو وبريشيا عارضا استئناف مسابقة الدوري الإيطالي، إلا أن رابطة السيريا آ أكدت أن الأندية الإيطالية وافقت بالإجماع على استكمال الموسم.

وعقدت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة اجتماعًا طارئًا عبر الفيديو، أجمعت خلاله الأندية على إكمال البطولة.



وعُقد الاجتماع في المقام الأول لحل قضية حقوق البث التلفزيوني، كما نوقش موقف الحكومة الإيطالية التي هددت بإلغاء الموسم حال عدم تعديل البروتوكول الخاص بسلامة اللاعبين والمدربين من فيروس كورونا بشكل مناسب.

وفي سياق آخر، حصلت أندية بولونيا وبارما وسبال وساسولو على إذن من منطقة إميليا رومانيا لاستئناف التدريبات في 4 آيار الجاري.

