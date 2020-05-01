2020-05-01 | 21:33
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صوتت جميع أندية الدوري الإيطالي في صالح إكمال الموسم، رغم التقارير التي أشارت إلى إلغاء المسابقة خوفًا من ازدياد الوضع سوءًا بسبب فيروس كورونا.
وعقدت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة اجتماعًا طارئًا عبر الفيديو، أجمعت خلاله الأندية على إكمال البطولة.
وعُقد الاجتماع في المقام الأول لحل قضية حقوق البث التلفزيوني، كما نوقش موقف الحكومة الإيطالية التي هددت بإلغاء الموسم حال عدم تعديل البروتوكول الخاص بسلامة اللاعبين والمدربين من فيروس كورونا بشكل مناسب.
وفي سياق آخر، حصلت أندية بولونيا وبارما وسبال وساسولو على إذن من منطقة إميليا رومانيا لاستئناف التدريبات في 4 آيار الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالإجماع. أندية الدوري الإيطالي توافق على استئناف الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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