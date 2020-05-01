الجيش الإسرائيلي يعبر عن انزعاجه من مسلسل 'النهاية' المصري

هاجم الجيش الإسرائيلي، مصر بسبب مسلسل "النهاية" المصري الذي يتنبأ بزوال إسرائيل في المستقبل، والذي يجسد بطولته الفنان يوسف الشريف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له على فيسبوك "ما موقفي من مسلسل ‫النهاية الرمضاني؟ فهذا المسلسل لا يستحق التعليق. هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها. يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية بينما نحن نصنع المعجزات يوما بعد يوم. شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الابدين".

وتابع "‏أما الذي يغضب من مسلسل أم هارون على سبيل المثال ويخاف من كلمة تطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة. بؤساء انتم والله".

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وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد انتقدت مسلسل "النهاية" المصري المعروض على قناة "أون دراما" من بطولة الفنان "يوسف الشريف".

ووفقا لبيان نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الخارجية الإسرائيلية أعربت عن غضبها الشديد من محتوى المسلسل واصفة إياه بالمؤسف وغير المقبول على الإطلاق.

وفي المسلسل ظهر أطفال في عام 2120 أثناء تلقي دروس عن حرب تحرير القدس، حيث يقول أحد المدرسين إنه عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب وسميت حرب تحرير القدس، مضيفا أن الحرب انتهت سريعا ودمرت إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.