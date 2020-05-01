الخارجية: العراقيون العائدون ليسوا مقيمين في الدول التي علقوا فيها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الجمعة، أن العراقيين العائدين من الخارج بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا ، علقوا في تلك البلدان. وقال الصحاف لـRT إن "العائدين ليسوا من المقيمين في تلك البلدان، بل من الزائرين إليها لأغراض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها". Advertisements واضاف ان "عودتهم إلى العراق الآن تتم عن طريق التنسيق مع سفاراتنا". وأفاد الصحاف، في بيان صحفي، بجهود استثنائية بذلتها السفارة العراقية في السويد لتسيير رحلة إلى مطار البصرة وعلى متنها (105) مسافرا".

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