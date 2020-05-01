صحة واسط تسجل حالة شفاء لمصابة بكورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الجمعة، عن تسجيل حالة شفاء لمصابة بفيروس كورونا وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل حالة شفاء واحدة لمصابة بفايروس كورونا من سكنة منطقة العزة وسط الكوت". وأضافت أن "المتبقية أربع حالات تتلقى العلاج في مستشفى الزهراء التعليمي".



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