عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين لقرار الحظر منذ 17 اذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن حصيلة المخالفين لقرار الحظر منذ 17 اذار.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".

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واضافت انها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١ آيار من القاء القبض على ٣٤١٤٣ مخالفاً، فيما حجزت ١٨٣٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مشيرة الى ان "عدد الغرامات بلغت ٨٤٠١٠ غرامة، كما سهلت دخول ٦٣٦٦٧ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

واكدت "انها مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي"، داعية "المواطنين للتعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية خلال هذه المرحلة".