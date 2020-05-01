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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمير صبري: مصر والسيسي خط أحمر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
قال المحامي الكبير سمير صبري، إن الخط الأحمر الأول بالنسبة إليه هو أن يتخطى أي شخص حدوده مع الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري.
وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الخط الثاني هو الأعمال التي تسمى أنها فنية وهي بعيدة عن الفن وتخلق جيل من البلطجية واختراق القانون وتكون منافية للآداب.
وتابع: "كنت طفل مشاغب جدًا، وكنت الوحيد إللي بتضرب من أهلي، ومكنتش بعاكس بنات البنات ولا أي بنت في صغري، كله إلا بنات الناس".
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