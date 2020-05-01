- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاعتذار لا ينفي الجريمة.. محامي مصري يفتح النار علي الفنانة حياة الفهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
كشف المحامي المصري، سمير صبري، تفاصيل بلاغه ضد الفنانة الكويتية حياة الفهد، قائلًا إنها اعتدت على المصريين وعلى العمالة المصرية، متابعًا: "مكنتش أعرف عنها حاجة، ولكن اعتبرت إهانتها للمصريين إهانة ليا شخصيًا".
وطالب "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بمنعها من دخول الأراضي المصرية في دعوته، وتقديمها للمحاكمة.
وأوضح أن حياة الفهد أساءت للمصريين في بداية أزمة كورونا، وقالت ارموا العمالة المصرية في الصحراء، مؤكدًا أنه يجب على كل مواطن أن يكون له رد فعل تجاه مثل تلك الوقائع.
وعن اعتذار الفنانة الكويتية، قال المحامي: "الاعتذار لا ينفي الجريمة: "إللي يقل أدبه علينا لازم يتحاسب، ولا أتنازل عن حق وطنيتي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعتذار لا ينفي الجريمة.. محامي مصري يفتح النار علي الفنانة حياة الفهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.