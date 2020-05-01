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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمير صبري: السيسي أعاد لمصر كرامتها وهيبتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
قال المحامي المصري، سمير صبري، إن مصر بدأت تعود مصر بداية من عام 2013، وبدأت تأخذ دورها في المجتمع منذ ذلك الحين.
وأكد "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر كرامتها وهيبتها، وحافظ على حق المواطن وكرامة المواطن.
وأضاف أن مصر تتتخذ إجراءات عديدة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الصحة حايًا، وحققت تقدمًا في مكافحة العديد من الأمراض، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للعالم كله أن المواطن أهم لديه من الدولة.
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