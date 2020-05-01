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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمير صبري: دم الرئيس المصري كله للبلد.. ومجلس الوزراء حرفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
أشاد المحامي المصري، سمير صبري، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "ربنا يحميه وربنا يقويمه ويقدره علينا لأننا 114 مليون يحكمهم شخص واحد".
وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "دم الرئيس السيسي كله للبلد، ومجلس الوزراء حرفي وقلبه على البلد".
وأضاف: "الرئيس يعمل ليل ونهار لعودة مصر، ومصر عادت بالفعل"، معلقًا: "مصر رجعت أحلى وأقوى مما كانت عليه، والجميع احترم المواطن المصري في عهد الرئيس السيسي".
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعتبر نفسه يؤدي رسالة لصالح الوطن والمواطن حتى يرضى عليه رب العباد.
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