محامي مصري: الإخوان المسلمين لا دين لهم (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

قال المحامي المصري، إن الرئيس المعزول محمد مرسي هارب من السجن، وإنه تقدم ضده ببلاغ منذ تقديم أوراقه للترشح، معلقًا: "محمد مرسي كان استبن". وهاجم "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، جماعة الإخوان، قائلًا: "الإخوان لا ين لها، ولا وطن، ولا إنسانية، ولا مروءة، ولا أي حاجة"، مضيفًا: "الإخوان مولعهم نجاح مصر". وطالب بسحب الجنسية المصرية من الإخوان، لافتًا إلى أن عائلة معتز مطر تقدمت ببلاغ لسحب الجنسية المصرية منه، متابعًا: "الإخوان مجموعة من الحقراء الخونة الخنازير، وتقديم البلاغات ضد الإخوان ليس بهدف الشهرة"، معلقًا: "محدش يشتهر على هذه الشخصيات".



Advertisements