عمرو واكد vs مايا خليفة.. عمل فني يجمعهما (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

أشاد الكاتب المصري محمد أمير بإجادة تمثيل الفنان عمرو واكد، وخاصةً في مسلسله “رامي” الذي يعكس ثورة وطيبة العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، وسلط الضوء عليه.



ونشر محمد أمير صورة لعمرو من المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليه قائلًأ: “فككوا بقا من دراما رمضان وياسمين صبري وريهام حجاج وأمينة خليل الخ، عمرو واكد السنادي عدى كل التوقعات وبعد ما طلع مع سكارليت من كام سنة طالع المرادي في الجزء الجديد من مسلسل RAMY بيمثل قدام مين بقا؟ ايوة زي ما سمعت كدة مايا خليفة، ليفل الوحش بنفسه”.

وأضاف: “يذكر أن مايا خليفة عارضة امريكية من أصل لبناني، اتشهرت كممثلة افلام اباحية وبقت أشهر وأغلى ممثلة في المجال ده في العالم كله، لكن من سنتين اعتزلت ماضيها المعروف للجميع وأبدت ندمها الكامل عنه، وتقبلها المجتمع الغربي بعد توبتها كممثلة حقيقية ومقدمة برامج رياضية وإذاعية، أما عن مسلسل رامي فهو مسلسل بيقدم فكرة طيبة عن العرب في أمريكا بعكس باقي الأعمال وفاز بالجولدن جلوب السنة اللي فاتت”.