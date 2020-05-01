تسجيل 289 وفاة بنيويورك بأقل معدل يومي لوفيات كورونا منذ 29 آذار

سجلت ولاية نيويورك الأميركية أقل معدل يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ يوم 29 آذار الماضي. وأفاد حاكم نيويورك أندرو كوومو في مؤتمر صحفي، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في ولايته بواقع 289، ليتجاوز هذا العدد 18600 حالة.
ويمثل هذا الرقم انخفاضا ملموسا جديدا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 335 حالة وفي 29 أبريل 330، وفي 30 أبريل 306، كما يعتبر الأقل منذ 29 آذار، معتبراً أن "عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بواقع 954 ليصل إلى نحو 308 آلاف حالة، وذلك تزامنا مع انخفاض العدد العام للمرضى في المستشفيات وتراجع عدد المصابين الجدد يوميا فيها".
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