مؤتمر الأحزاب العربية: قرار ألمانيا بحق حزب الله سابقة خطيرة

دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، في بيان "قرار الحكومة الألمانية، بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية"، معتبرة ان "القرار "صدر في توقيت مريب، ويحمل في طياته العديد من التساؤلات، لجهة استهداف لبنان ككل، خاصة أن حزب الله مكون أساسي من الشعب اللبناني، ويعبر عن تطلعات وثقة اللبنانين من خلال وجوده في البرلمان والحكومة".
ورأت أن "الحكومة الألمانية حالها كحال العديد من الدول، ترضخ للتبعية والإملاءات الأميركية- الصهيونية، وهذا يجعل من ألمانيا فاقدة لقرارها المستقل، مما من شأنه تقويض دورها عالميا، وحتى داخل منظمة الأمم المتحدة، وهي الدولة التي رعت عمليات إطلاق سراح أسرى، بالتعاون مع حزب الله، لتنهي الحكومة الألمانية بإصدارها القرار، الدور الذي كانت تلعبه كوسيط محايد".
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