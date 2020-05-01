مؤتمر الأحزاب العربية: قرار ألمانيا بحق حزب الله سابقة خطيرة

دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، في بيان "قرار ​الحكومة الألمانية​، بتصنيف ​حزب الله​ منظمة إرهابية"، معتبرة ان "القرار "صدر في توقيت مريب، ويحمل في طياته العديد من التساؤلات، لجهة استهداف ​لبنان​ ككل، خاصة أن حزب الله مكون أساسي من ​الشعب اللبناني​، ويعبر عن تطلعات وثقة اللبنانين من خلال وجوده في البرلمان والحكومة".

ورأت أن "الحكومة الألمانية حالها كحال العديد من الدول، ترضخ للتبعية والإملاءات الأميركية- الصهيونية، وهذا يجعل من ​ألمانيا​ فاقدة لقرارها المستقل، مما من شأنه تقويض دورها عالميا، وحتى داخل منظمة الأمم المتحدة، وهي ​الدولة​ التي رعت عمليات إطلاق سراح أسرى، بالتعاون مع حزب الله، لتنهي الحكومة الألمانية بإصدارها القرار، الدور الذي كانت تلعبه كوسيط محايد".