شركة نستله: نأمل أن يتحسن سعر صرف الليرة لنتمكن من خفض سعر التحصيل مجددا

أكدت شركة "نستله" السويسرية التزامها بـ"ضمان تزويد السوق ال​لبنان​ي بالأغذية والمشروبات الأساسية"، مشيرة إلى أنها "قد أسست أولى عملياتها في ​الشرق الأوسط​ في لبنان، في العام 1934، وتوظف حاليا أكثر من 600 شخص في المبيعات والتسويق والتوزيع وفي مصنعين لتعبئة ​المياه​ داخل ​الدولة​".

وتعهدت بـ"التغلب على العقبات الناتجة عن سعر صرف الليرة والقيود المصرفية، التي فرضت تحديات على الاستيراد، وزادت من تكاليف التشغيل"، شكر مديرها العام في لبنان نعمة الله يونس "المستهلكين الذين وضعوا ثقتهم في علامات نستله التجارية، مثل: نيدو، ماجي، نسكافيه وكيت كات، عبر العقود المزدهرة منها والصعبة"، متأملة أن "يتحسن سعر صرف ​الليرة اللبنانية​، كي نتمكن من تخفيض سعر التحصيل مجددا".