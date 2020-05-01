المتحدثة باسم البيت الأبيض تعود إلى المؤتمرات الصحافية

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بعد التراجع عن هذا التقليد، أعلِن في واشنطن عودة المؤتمر الصحافي للمتحدثة باسم البيت الأبيض. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قطع منذ أكثر من عام مع هذا التقليد الذي امتد لعقود.

لكن كايلي ماكيناني (31 عاما) التي تشغل هذا المنصب المرموق منذ منتصف أبريل، تبدو مصمّمة على استعادة هذا الدور، وستتحدث إلى الصحافيين الجمعة الساعة 14,00 (18,00 ت.غ).

مع ذلك، لا يزال من غير المعروف إن كان سيتم تنظيم المؤتمر الصحافي للمتحدثة باسم البيت الأبيض بصفة يومية.

وتحوي قاعة المؤتمرات الصحافية الأشهر في العالم 49 مقعدا، لكن سيحضر فيها فقط 14 صحافيا بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من كوفيد-19.

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وتحمل كايلي ماكيناني شهادات من جامعتي جورج تاون وهارفرد، وكانت تعمل في شبكتي فوكس و"سي ان ان" قبل أن تصير متحدثة باسم حملة دونالد ترمب الرئاسية لعام 2020.

ولم تشارك سلفها ستيفاني غريشام في أي مؤتمر صحافي، لكنها أظهرت رغم ذلك مواقف حادة، أو عدائية أحيانا، على موقع تويتر و"فوكس نيوز".

أما سارة ساندرز وشون سبايسر اللذان توليا المنصب سابقا، فقد شاركا على نحو مكثّف في المؤتمرات الصحافية للبيت الأبيض.