شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 164 عالقا بأوكرانيا إلى مرسى علم خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر بالطيران المدنى أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال ساعات قليلة رحلة استثنائية لشركة اير كايرو تحمل رقم 2116، وعلى متنها 164 مصريًا من العالقين بأوكرانيا قادمة من كييف، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين .

ومن المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.