الصحة الفلسطينية تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

سجلت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ 10 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 517 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: 8 حالات في بيت لقيا، وإصابة واحدة في كل من خربثا المصباح وعناتا ب​الضفة الغربية​، كما سجلت 3 حالات تعاف في ​نابلس​ و​القدس​، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 102.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المحافظات الفلسطينية كانت أعلنت في وقت سابق عن إجراءات تخفيفية جديدة، تتعلق بعمل بعض القطاعات التجارية، شرط الالتزام بضوابط منع انتشار الفيروس.

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