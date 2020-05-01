تسجيل 739 وفاة بكورونا ببريطانيا رغم إعلان الحكومة تجاوز الذروة

سجلت بريطانيا قفزة حادة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، رغم إعلان الحكومة تجاوز ذروة الجائحة في البلاد، حيث أعلن وزير الصحة مات هنكوك، عن "زيادة عدد المتوفين جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 739 حالة ليصل إلى 27510 بعد أن كان على نقطة 26771 في إحصائية مساء أمس الخميس".
وأشار هانكوك إلى أنه "مع ذلك أن الجهات الطبية البريطانية تمكنت من إجراء 122347 فحصا خاصا برصد فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بينما كان من المستهدف إيصال هذا المعدل إلى 100000، ووصف وزير الصحة هذه النتيجة بـ"الإنجاز المذهل".
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