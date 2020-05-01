تسجيل 269 وفاة بكورونا بإيطاليا ليصل المجموع ل28236 وفاة

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 269 شخصا يوم الجمعة، مقابل 285 الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 شباط وصل إلى 28236 شخصا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، قدّم اعتذار حكومته عن التأخر في دفع المساعدات للأفراد والشركات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، وتبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار يورو، ويفترض أن يبدأ تخفيف الاجراءات في البلاد اعتبارا من الاثنين.
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