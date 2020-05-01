الصحة العالمية: نحن مقتنعون بأن فيروس كورونا من أصل طبيعي

أكد مدير برنامج الطوارئ في ​منظمة الصحة العالمية​ مايك رايان، أن ​فيروس كورونا​ المستجد لا ينحدر من مختبر في مدينة ​ووهان​ ​الصين​ية، التي بدأ منها انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي، قائلاً: "تشاورنا مع العلماء ونحن مقتنعون بأنه من أصل طبيعي"، مشيراً إلى أنه "من المهم في هذا السياق أننا حددنا ما هو الحامل الطبيعي الأصلي لهذا الفيروس".

وانتشرت بالفترة الماضية ​تقارير​ إعلامية تقول إن فيروس كورونا انتشر من المختبر التابع لمعهد الفيروسات في مدينة ووهان، والذي يعمل في ظروف المستوى الأعلى من الحماية البيولوجية، حيث وجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل ​المجتمع الدولي​ بشأن بدء تفشي الفيروس، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل ​السلطات الصينية​ في هذا الموضوع.