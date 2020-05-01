تيمور جنبلاط: عهدنا مواصلة النضال لأجل الدولة المدنية

أعتبر رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في هذا العام المثقل بتحديات الوباء المستجد والركود ايضاً ، وفيما ​لبنان​ تحت أزمات خانقة وكبيرة، والدولة تعيش أوهام الخطط بعيدا عن الإصلاح الحقيقي، ندرك أكثر معنى الانتماء لقضايا الناس وحقوق ​العمال​، وعهدنا مع الرفاق بالحزب مواصلة النضال لأجل ​الدولة المدنية​، والمواطنة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".

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