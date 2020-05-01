حاصباني: خطة الحكومة خطوة ايجابية يجب ان نبني عليها

اعتبر النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن "وجود خطة اقتصادية، خطوة أولى بالاتجاه الصحيح، بغض النظر إن كانت تتطلب تعديلات أو يوجد ملاحظات عليها"، مشيراً الى ان "هذه الخطة نقطة انطلاق، مع العلم أنه سيكون هناك تحديات كبيرة أمام مضمونها وتنفيذها، انها خطوة ايجابية يجب ان نبني عليها، والمهم أن تبدأ الحكومة بخطوات عملية اصلاحية على ارض الواقع".
ودعا حاصباني إلى "عدم إغفال أن السياسة تلعب دورا كبيرا في مصداقية هذه الحكومة واستقلاليتها، وإن لم تنجح باثبات أنها تعمل بشكل مستقل وتقني، فهي لن تتمكن من الحصول على الدعم الدولي الذي تعول عليه بشكل كبير".
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