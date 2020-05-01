مستشفى الهراوي: إجراء 57 فحصا للكورونا وكل النتائج سلبية

أعلن ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة، أن "عدد فحوصات ال PCR التي أجريت اليوم في المستشفى بلغ 57 فحصاً والنتائج كلها سلبية".

هذا وأعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في وقت سابق، ان "المستشفى اجرى 302 فحصاً مخبرياً، سجلت 4 نتائج إيجابية من ضمنها حالتان من الوافدين من الخارج، وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات".