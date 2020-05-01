حزب الخضر: ندين استغلال مندسين للمطالبات الشعبية وحرفها عن مسارها والتعرض للجيش

استنكر حزب "الخضر اللبناني"، في بيان "إسقاط مشاريع قوانين في جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي كانت ستساهم بالتخفيف من الوضع المعيشي الضاغط"، مديناً "استغلال المطالبات الشعبية، وحرفها عن مسارها عبر مندسين قاموا بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والتعرض للجيش اللبناني في محاولة لإدخال البلاد في الفراغ، وزعزة السلم الأهلي"، داعياً المنتفضين إلى "توحيد صفوفهم، والاستمرار بالانتفاضة السلمية والحفاظ على السلم الأهلي، إلى أن حين تحقيق المطالب بدولة مدنية عادلة، تحقق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم".
وحيا بمناسبة عيد العمال "كل العاملات والعاملين، في هذه الظروف الصعبة، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية من أطباء وصيادلة وممرضين وعناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني والجيش والقوى الأمنية وأعضاء جمعيات المجتمع المدني، على اختلافها، على جهودهم وتضحياتهم في خدمة لبنان واللبنانيين".
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