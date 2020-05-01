القطان: يريدون بعصا سحرية أن يغيروا حال لبنان الى أحسن الأحوال

أعتبر رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ بمناسبة ​عيد العمال​ انه "يأتي عيد العمال هذا العام ونحن نرى نسبة ​البطالة​ مرتفعة في ​لبنان​، وكل هذه البطالة وكل هذا ​الفساد​ هو بسبب السياسات المتعاقبة لأكثر من ثلاثين عاما، ويريدون وللأسف بعصا سحرية أن يغيروا حال لبنان الى أحسن الأحوال".

وأكد أنه "لا يمكن أن يصلح بأيام وأشهر ما أفسده السياسيون بعشرات السنوات، فكيف نستطيع أن نصلح الإدارات والمؤسسات بعدما بات الغش والفساد متغلغلا بكل إدارات ومؤسسات ​الدولة​ بدون إستثناء".