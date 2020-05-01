سقوط قتيل وجريح إثر حادث صدم في كفر زبد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه وقع مساء اليوم ​حادث صدم​ على طريق عام كفر زبد نتج منه قتيلة تدعى ر.س. وجريحة وتم نقلهم الى احد ​المستشفيات​ وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث. إضغط للمزيد

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