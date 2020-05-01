أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "اصطدام ​سيارة​ بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ​جل الديب​ المسلك الغربي، مما تسبب ب​حركة مرور​ كثيفة في المحلة، وكانت الاضرار مادية". إضغط للمزيد

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