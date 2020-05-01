لقاء الفكر العاملي: لإعلان حالة طوارئ في مواجهة الانهيار

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ ​الحكومة​ إلى "إعلان حالة طوارئ، تسعى إلى مواجهة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي المريع، وتوقف حالة الجوع، التي بدأت تدق أبواب الفقراء"، منبها إلى "ضرورة تكثيف الإجراءات الميدانية التي تمنع تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة، وتضع حدا لحالة الاحتكار والجشع من قبل التجار، مما ينذر ب​انفجار​ اجتماعي وشيك، نتيجة رفع أسعار المواد الأساسية، بشكل لم يسبق له مثيل".

وأكد أن "صدقية الأداء الحكومي، ليست بإعداد الخطط الاقتصادية، وإنجاز الأوراق الإصلاحية فحسب، بل بقرارات وطنية جريئة تخرجنا من عقلية ​المحاصصة​ في التوظيف و​التعيينات​، وكل ​منظومة​ دولة المزرعة والمحسوبيات".