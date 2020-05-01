العيلاني: لضرورة التزام قرار دار الفتوى بتعليق الصلاة بالمساجد

أكد إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ على "ضرورة التزام قرار ​دار الفتوى​ لجهة تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد". ولفت الشيخ العيلاني في بيان، إلى أن "دار الفتوى هي المرجعية والراعية لشؤون المسلمين ومن كان لديه اي ملاحظة أو رأي حول قرارها فمن باب أولى أن يذهب للدار ويبدي رأيه ويقدم نصيحته"، مشدداً على أنه "يجب ان نحرص على وحدة المسلمين".

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